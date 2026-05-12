إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة 46 متهمًا بقضية خلية العجوزة

كتب : محمود الشوربجي

07:21 م 12/05/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 25 يوليو المقبل لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين بقضية خلية العجوزة

وجاء في أمر الإحالة؛ المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، إضافة إلى المتهم السادس والأربعين، تهمة تمويل جماعة إرهابية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضية خلية العجوزة النيابة العامة الجماعات الإرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
بالصور.. لحظة وصول محمود رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
زووم

بالصور.. لحظة وصول محمود رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
أخبار مصر

لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال
رياضة عربية وعالمية

شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال
راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية