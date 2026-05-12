قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 25 يوليو المقبل لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين بقضية خلية العجوزة

وجاء في أمر الإحالة؛ المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، إضافة إلى المتهم السادس والأربعين، تهمة تمويل جماعة إرهابية.

