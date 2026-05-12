كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها وأسرته بخطف نجلتها، بزعم إجبارها على التنازل عن القضايا المقامة ضده، مع الادعاء بتقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها بالحصول على حضانة طفلتها.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن واقعة الخطف، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع قضائي بين الشاكية و طليقها حول حضانة الطفلة، حيث صدر حكم قضائي لصالح الشاكية يقضي بتسليم الطفلة لها.

وأضافت التحريات أن قوة من قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة انتقلت لتأمين محضر التنفيذ بتاريخي 22 أبريل الماضي و9 من الشهر الجاري، إلا أنه تبين عدم تواجد الزوج أو الطفلة في حينه، ما حال دون إتمام إجراءات التنفيذ.

وأسفرت التحريات بتاريخ 11 من الشهر الجاري عن تحديد مكان تواجد طليق السيدة بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تم الانتقال إليه وإعلانه بمضمون الحكم القضائي الصادر ضده، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.

وبالفعل، تم تسليم الطفلة إلى والدتها وفقًا لما قضى به الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في إطار من الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء.