

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالشروع في قتل زوجها داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور، عقب مشادة أسرية تحولت إلى مشاجرة دامية انتهت بطعنه بسكين مطبخ.

خلافات أسرية وراء الواقعة

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات متكررة نشبت بين الزوجين خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتطور يوم الواقعة إلى مشادة حادة دفعت الزوجة إلى التقاط سكين مطبخ والتعدي على زوجها.

نقل الزوج إلى المستشفى

وأسفر الاعتداء عن إصابة الزوج بطعنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

اعترافات المتهمة أمام التحقيق

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، مؤكدة أن الخلافات الأسرية كانت السبب في فقدانها السيطرة على أعصابها، بينما اتهمها الزوج بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض داخل مسكن الأسرة.

تحريات وتحفظ على السلاح المستخدم

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وقررت التحفظ على السلاح المستخدم، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدًا لسماع أقواله.

تفاصيل البلاغ

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغًا بإصابة شخص بطعنة داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين أن زوجته وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتم ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.