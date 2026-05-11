

شهد طريق كفر الضبعي بمدينة العياط جنوب الجيزة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وسط حالة من التكدس المروري بالمنطقة.

حادث العياط

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه نطاق مركز العياط، لتنتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع التصادم فورًا.

معاينة المرور

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة قوة التصادم بين السيارتين، ما تسبب في تهشم أجزاء من المركبتين، بينما عملت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

حصيلة الضحايا

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين الستة للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

