إصابة 10 عمال في حريق بمحطة حاصلات زراعية بالجيزة.. والحماية المدنية تسيطر

كتب : محمد شعبان

03:56 م 12/05/2026

حريق بمحطة زراعية بالجيزة

اندلع حريق داخل محطة فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بطريق إسكندرية الصحراوي، الكيلو 80، بالقرب من كوبري الخطاطبة، في نطاق محافظتي الجيزة والبحيرة، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بحالات اختناق، جرى إسعافهم في موقع الحادث.

بلاغ من الأهالي

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل محطة فرز محاصيل زراعية بالكيلو 80، وانتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المحطة أو المناطق المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

تحقيقات لمعرفة الأسباب

كما انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، حيث يجرون معاينة ميدانية ويستمعون إلى أقوال شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات اللازمة.

حريق الحماية المدنية الجيزة

