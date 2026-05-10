السيطرة على حريق داخل حديقة دار العلوم بالسيدة زينب
كتب : محمود الشوربجي
حريق - ارشيفية
نشب منذ قليل حريق داخل حديقة دار العلوم بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة دون وقوع إصابات.
تفاصيل الحريق
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حديقة دار العلوم بالسيدة زينب.
انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
