توفي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر ثماني وخمس سنوات، اختناقًا بعد أن حبسا نفسيهما داخل ثلاجة، أثناء لعبهما "الاستغماية"، داخل منزل عائلتهما بمدينة فيستا هيرموسا.

وفاة طفلين اختناقا داخل ثلاجة

وبحسب تفاصيل الواقعة، تُوفيت الطفلة ساوري جيفارا تيلر (8 سنوات) وشقيقها دارين (5 سنوات)، بعد أن عثر عليهما والداهما داخل ثلاجة غير موصولة بالكهرباء، عقب عودتهما من جولة تسوق قصيرة استغرقت نحو 20 دقيقة.

ثلاجة مغلقة تنهي حياة طفلين

وقال والد الطفلين، برايان جيفارا تريفينو، في تصريحات لصحيفة "إل تيمبو" الكولومبية، إن الثلاجة كانت مفصولة عن الكهرباء وقت وقوع الحادث، مرجحًا أن الطفلين دخلا إليها أثناء اللعب، قبل أن يُغلق الغطاء عليهما بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اختناقهما.

وأضاف أن الطفلين اعتادا لعب "الاستغماية" داخل المنزل، وهو ما دفعه وزوجته في البداية إلى البحث عنهما في أرجاء المنزل، اعتقادًا بأنهما يختبئان، قبل أن يكتشفا المأساة.

وجرى نقل الطفلين إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتهما، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشهما، ليتم إعلان وفاتهما لاحقًا.

وأشارت تقارير صحفية، من بينها "ديلي ميل"، إلى أن السلطات المحلية باشرت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

رسالة الأم المؤثرة

وخلفت الواقعة صدمة واسعة بين أفراد الأسرة والمحيطين بهم، حيث عبرت والدة الطفلين، كارين تيلر بانا، عن حزنها العميق عبر رسالة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيها أنها عاشت "أجمل تجربة كأم" خلال سنوات حياتهما، وأن ذكراهما ستبقى خالدة في قلبها.

وأثار الحادث دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على الأطفال داخل المنازل، والتأكيد على أن لحظة غياب قد تتحول إلى كارثة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة لحمايتهم من المخاطر غير المتوقعة أثناء اللعب.

