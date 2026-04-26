إعلان

"كنت بهزر".. الداخلية تكشف ملابسات إلقاء كلب في مياه البحر بدمياط

كتب : علاء عمران

02:52 م 26/04/2026 تعديل في 02:53 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء كلب صغير في مياه البحر بمحافظة دمياط، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

ضبط متهم بعد رمي كلب في البحر بدمياط

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة دمياط. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري، موضحًا أنه فعل ذلك بدافع المزاح دون إدراك لعواقب تصرفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دمياط وزارة الداخلية كلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
شئون عربية و دولية

اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟