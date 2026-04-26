"كنت بهزر".. الداخلية تكشف ملابسات إلقاء كلب في مياه البحر بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء كلب صغير في مياه البحر بمحافظة دمياط، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

ضبط متهم بعد رمي كلب في البحر بدمياط

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة دمياط. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري، موضحًا أنه فعل ذلك بدافع المزاح دون إدراك لعواقب تصرفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

