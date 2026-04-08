كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة سرقة سائق تطبيق ذكي بالإسكندرية، عقب ادعائه بمحاولة 4 أشخاص السطو على سيارته أثناء رحلة مع فتاة أواخر الشهر المنقضي.

لغز سرقة سائق تطبيق ذكي في الإسكندرية

وفي السياق ذاته، تحركت القوات فوريًا وضبطت المتهمين "وهم عمال"، حيث اعترفوا بمحاولة استيقافه لشكهم في وجود علاقة بينه وبين الفتاة، مما ينفي دافع السرقة تمامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حقيقة السطو المسلح لسرقة سائق تطبيق ذكي

علاوة على ذلك، تبين للأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة. وأوضحت التحريات أن القائم بالنشر هو السائق نفسه بدائرة قسم شرطة العامرية، والذي أكد فراره بالسيارة ظنًا منه بتعرضه لسطو مسلح. وجاء ذلك ضمن جهود الوزارة لكشف أي ادعاءات كاذبة تثير البلبلة وإظهار الوقائع بشفافية.

من جانب آخر، أيدت الفتاة التي كانت تستقل السيارة صحة أقوال العمال الأربعة عقب استدعائها. وبناءً على ذلك، اتخذت النيابة العامة الإجراءات الرادعة حيال كافة الأطراف المشتركة في الواقعة.

