شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات في القليوبية

في صباح اليوم الأربعاء، وبينما كانت حركة السير تسير بشكل طبيعي أعلى كوبري المظلات بمحافظة القليوبية، شهد المكان واقعة مأساوية صادمة. إذ أوقف شاب سيارته الملاكي أعلى الكوبري، وترجل منها بهدوء، قبل أن يُقدم على إنهاء حياته بطريقة مأساوية؛ حيث ثبت حبلا في الحاجز الحديدي وصنع منه مشنقة، ثم قفز ليتدلى جثمانه ويفارق الحياة في مشهد أثار الذهول.

شاب ينهي حياته أعلى كوبري المظلات

أحد المارة إلى لاحظ جسد الشاب متدليا من أعلى الكوبري، ما تسبب في حالة من الصدمة بين المتواجدين، وسرعان ما انتشرت صور الشاب وسيارته المتوقفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب معلق أعلى الكوبري. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط المكان للسيطرة على الموقف ومنع التجمهر.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقا، حيث عُثر على الجثمان متدليا بواسطة حبل مثبت بسور الكوبري، كما كشفت الفحوصات وجود آثار حول الرقبة نتيجة التفاف الحبل.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وبفحص متعلقاته الشخصية عُثر على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وتكثف جهودها لكشف تفاصيل الحادث والتأكد من هوية الشاب.

الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

