أُصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بحالة اختناق أثناء قيامهم بتنظيف بئر صرف صحي داخل منزل بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ بحادث اختناق

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث اختناق داخل أحد المنازل ووجود مصابين.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين هم: خليفه .ا .ع (35 عامًا)، وكريم س .ع (20 عامًا)، وغريب ع .ا (30 عامًا)، وذلك أثناء تنظيفهم بئر صرف صحي داخل المنزل.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بمنفلوط لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.