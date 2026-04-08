بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز

بدأت السفن العالقة بالعبور عبر مضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

وأفادت بيانات منصة MarineTraffic المعنية بتتبع السفن، بأن سفينتين على الأقل نجحتا في العبور عبر مضيق هرمز منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

لكن هذا لا يُشكل سوى جزء صغير من الكم الهائل من السفن العالقة في الخليج الفارسي. وذكرت MarineTraffic يوم الأربعا،ء أن المئات من السفن ما زالت في المنطقة، بما في ذلك 426 ناقلة نفط، و34 سفينة لنقل الغاز البترولي المسال، و19 سفينة للغاز الطبيعي المسال.

وأظهرت بيانات التتبع أن سفينة شحن ضخمة مملوكة لليونان، تُدعى NJ Earth، عبرت المضيق يوم الأربعاء عند الساعة 8:44 صباحًا بتوقيت UTC. وحوالي ساعتين قبل ذلك، عبرت سفينة شحن أخرى ترفع علم ليبيريا، تُدعى Daytona Beach، إلى خليج عمان، وفقًا لـ MarineTraffic.

ويبدو أن كلا السفينتين اتخذتا المسار الذي يمر بجانب جزيرة لارك الإيرانية، وهو ما أفادت به تقارير سابقة من Lloyd’s List Intelligence بأنه نقطة تفتيش تستخدمها الحرس الثوري الإيراني للتحكم في الوصول إلى المضيق.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن خبراء الشحن أبدوا شكوكهم بشأن استئناف حركة المرور بسرعة عبر هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وكان حوالي 130 سفينة تعبر المضيق يوميًا قبل اندلاع الحرب، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.