هل مضيق هرمز مفتوح حاليًا؟.. مسؤول أمريكي يكشف

كتب : وكالات

03:18 م 08/04/2026

مضيق هرمز

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، إنه يعتقد أن مضيق هرمز، الممر الرئيسي لنقل النفط والذي كان محور المفاوضات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران، مفتوح بعد يوم من موافقة إيران على خطة وقف إطلاق النار.

وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان المضيق مفتوحًا خلال إيجاز صحفي في البنتاجون صباح اليوم، قال كاين: "أعتقد ذلك، استنادًا إلى المفاوضات الدبلوماسية".

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث بشكل منفصل خلال الإيجاز: "ما تم الاتفاق عليه، وما تم الإعلان عنه، هو أن المضيق مفتوح". وأضاف هيجسيث: "جيشنا يراقب، بالتأكيد، وجيشهم يراقب، لكن التجارة ستتدفق".

وذكرت شبكة سي إن إن، في وقت سابق صباح اليوم أن ما لا يقل عن سفينتين عبرتا المضيق بأمان منذ بدء وقف إطلاق النار، وفقًا لأحدث بيانات من منصة MarineTraffic لتتبع السفن. ومن جانبه أعلن التلفزيون الإيراني مرور أول سفينة عبر مضيق هرمز بإذن من إيران بعد وقف إطلاق النار.

