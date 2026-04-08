"خناقة التروسيكل".. حقيقة فيديو مضايقة الفتيات أمام مدرسة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:54 م 08/04/2026

ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص لاتهامهم بمضايقة الفتيات وأداء حركات استعراضية بمركبة "تروسيكل" أمام إحدى المدارس.

استعراض بتروسيكل

يأتي ذلك في استجابة فورية لصور وفيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الجناة وضبط المركبة المستخدمة "بدون لوحات" فوريًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بكل حسم وقوة لضمان أمن وسلامة الطالبات وتأمين محيط المنشآت التعليمية.

تروسيكل الإسكندرية

كشفت التحريات الأمنية ملابسات المنشور الذي أثار استياء أولياء الأمور، حيث تبين أن المتهمين الـ 4 مقيمون بدائرة قسم ثان الرمل وقاموا بملاحقة الفتيات بأسلوب روع المارة.

واعترف الشباب بارتكاب الواقعة بدعوى "اللهو"، علاوة على ذلك، تم التحفظ على المركبة كجزء من الإجراءات الرادعة لضمان سيادة القانون ومنع تكرار هذه السلوكيات المرفوضة مجتمعيًا فوريًا وبشكل قاطع وصارم لفرض الانضباط بالشارع.

مضايقة الفتيات

واجهت القوات المتهمين بالصور المتداولة التي رصدت واقعة مضايقة الفتيات بمحيط المدرسة، وفي السياق ذاته، تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة الملابسات.





