إعلان

رفض دفع إتاوة.. إحالة المتهم بقتل طالب جامعي طعنًا في السيدة زينب للجنايات

كتب : أحمد عادل

01:03 م 08/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت نيابة السيدة زينب المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي بدائرة القسم، طعنًا بسلاح أبيض "مطواة"، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استوقف المجني عليه أثناء عودته إلى منزله وطلب منه مبلغًا ماليًا عنوة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه رفض إعطاء المبلغ المالي، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وخلالها استخرج المتهم "مطواة" من بين طيات ملابسه وسدد له ثلاث طعنات أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليه دفع "الإتاوة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
شئون عربية و دولية

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
مصراوى TV

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

