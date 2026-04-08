إحالة المتهم بقتل طالب جامعي طعنًا في السيدة زينب

أحالت نيابة السيدة زينب المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي بدائرة القسم، طعنًا بسلاح أبيض "مطواة"، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استوقف المجني عليه أثناء عودته إلى منزله وطلب منه مبلغًا ماليًا عنوة.

إحالة المتهم بقتل طالب جامعي للمحاكمة

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه رفض إعطاء المبلغ المالي، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وخلالها استخرج المتهم "مطواة" من بين طيات ملابسه وسدد له ثلاث طعنات أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليه دفع "الإتاوة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

