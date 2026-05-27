ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانع محتوى شهير لقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتوى يمثل تعديا على القيم المجتمعية.

تفاصيل القبض على كروان مشاكل



وأكدت وزارة الداخلية بيان لها اليوم، أن وحدة المتابعة رصدت مقطع فيديو نشره صانع محتوي "كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى يمثل تعديا صريحًا على القيم المجتمعية.

و وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على "كروان مشاكل"، أثناء تواجده بنطاق محافظة الإسكندرية، إذ تبين من الفحص أنه له معلومات جنائية، و بمواجهته اعترف قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأثار "كروان مشاكل" حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب زواجه من حفيدة المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكروان مشاكل رفقة والد وزوجته، وطالب المتابعين سرعة القبض على اصانع المحتوى، كونه نشر مقطع فيديو اعتبره البعض مسيء لعادات وقيم المجتمعية.

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"



