أبلغت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية عن انفجار وقع على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، مما أدى إلى تسرب كمية من الوقود في البحر، إذ أفادت التقارير أن الطاقم والسفينة في أمان.

أفادت الهيئة في بيان لها، أن الحادث وقع على بعد 60 ميلا بحريا "حوالي 111 كيلومترا" شرق العاصمة العمانية مسقط.

وأبلغ قبطان الناقلة عن "انفجار خارجي" وقع على الجانب الأيسر من السفينة في الجزء الخلفي منها بالقرب من خط الماء.

ونتيجة للانفجار، تسربت كمية من وقود القبو "bunker fuel" إلى البحر، لكن الطاقم والسفينة بخير ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

ووفقا لتقرير صادر عن المركز المشترك للمعلومات البحرية JMIC، تم تحديد الناقلة باسم "Olympic Life"، وهي ناقلة نفط خام يونانية المالك تبلغ حمولتها 318,676 طنا، ومسجلة في جزر مارشال، وبنيت السفينة في عام 2019.

يأتي هذا الحادث وسط تصعيد عسكري كبير في المنطقة، إذ شنت القوات الأمريكية الثلاثاء غارات جوية استهدفت مواقع صاروخية إيرانية وزوارق كانت تزرع ألغاماً بحرية في مياه الخليج.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الضربات جاءت "دفاعا عن النفس" لحماية القوات الأمريكية.

من جهتها، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية وأجبرت طائرات أمريكية على مغادرة الأجواء الإيرانية.

تعتبر هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من الهجمات والانفجارات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب قبل 3 أشهر، إذ قامت إيران بزرع ألغام بحرية في مياه مضيق هرمز كجزء من حملتها لتعطيل الملاحة.

ويمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس الإنتاج العالمي من النفط، وأسفر إغلاقه الفعلي عن احتجاز أكثر من 1,550 سفينة تجارية ونحو 22,500 بحار في الخليج.

وقال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية نفذت "ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

ويأتي هذا التصعيد رغم استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات قد تستمر لعدة أيام إضافية لصياغة الصيغة النهائية لاتفاق محتمل، وفقا لروسيا اليوم.