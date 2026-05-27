شهدت إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، جريمة قتل سيدة على يد زوجها قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع جريمة قتل بإحدى قرى مركز مغاغة، وهروب الجاني.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين مصرع سيدة على يد زوجها، بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح وأنهى حياتها بسبب خلافات متكررة بينهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف فريق المباحث بسرعة ضبط المتهم.