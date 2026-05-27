أعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، انهيار جزء من الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

أوضحت "سانا" أن هذا الانهيار هو ما أدى إلى خروج الجسر عن الخدمة، كما نشرت صورا توثق الجسر المنهار وارتفاع منسوب المياه.

كانت وزارة الطوارئ والكوارث السورية قد أصدرت مؤخرا تحذيرا عاجلا من احتمال فيضان نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، بعد تجاوز منسوب المياه في بحيرات الفرات 97% من طاقتها الاستيعابية.

وأعلنت مديرية الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن معدل تدفق المياه زاد من 500 متر مكعب في الثانية إلى 800 متر مكعب في الثانية، مع احتمال وصوله إلى 1000 متر مكعب في الثانية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين.

ودعت الوزارة السكان القاطنين على ضفاف النهر إلى إخلاء المناطق المنخفضة، وتعليق استخدام القوارب والعبارات، وتجنب عبور الجسور الترابية، ونقل العائلات والممتلكات إلى مواقع أكثر أمانا.

وقد تسبب الارتفاع في منسوب المياه بفيضان جزئي لمخيم "اليوناني" للنازحين الواقع جنوب مدينة الرقة، مما أدى إلى تضرر عشرات الخيام وإجبار العائلات على إجلاء الأطفال وممتلكاتهم على وجه السرعة وسط نقص في معدات الحالات الطارئة.

وأفاد أحد النازحين ويدعى عبد الحكيم العلي، أن "المياه وصلت إلى الخيام بسرعة كبيرة" محذرا من تفاقم الوضع إذا لم تتدخل الجهات المعنية.

وأكدت المؤسسة العامة لسد الفرات أن إجراءات فتح بوابات التصريف تأتي كإجراء وقائي لتخفيف الضغط الهيدروليكي عن جسم السد، وضمان سلامته الإنشائية، والحفاظ على استقرار الكهرباء.

وأشار المدير العام لهيئة سد الفرات، هيثم بكور، إلى أن الوضع لا يشكل خطرا داهما على القرى والبلدات الممتدة على جانبي النهر، داعيا السكان إلى عدم الاقتراب من النهر أو السباحة فيه خلال الفترة المقبلة، وسرعة سحب المعدات الزراعية من على ضفافه.

وأعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور رفع مستوى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وسط متابعة دقيقة لمستويات المياه في نهر الفرات.

هذا وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المناطق الشمالية والشرقية من سوريا شهدت معدلات أمطار أعلى من المعتاد هذا الموسم، مما ساهم في تحسين المخزون المائي، لكنه أثار مخاوف من الفيضان في الوقت نفسه، وفقا لروسيا اليوم.