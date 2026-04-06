إعلان

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

02:58 م 06/04/2026 تعديل في 02:59 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأعمال البلطجة واستخدام ألفاظ خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانع محتوى بالبحيرة لنشر فيديوهات مسيئة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

ضبط صانع محتوى نشر ألفاظًا خادشة لتحقيق أرباح

وبمواجهته، أقر بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانع محتوى البحيرة البلطجة مواقع التواصل وزارة الداخلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق