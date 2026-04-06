رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأعمال البلطجة واستخدام ألفاظ خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانع محتوى بالبحيرة لنشر فيديوهات مسيئة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

ضبط صانع محتوى نشر ألفاظًا خادشة لتحقيق أرباح

وبمواجهته، أقر بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.