يتابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار الساعة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سير العمل في كافة القطاعات الحيوية والخدمية والرقابية بالوزارة وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف، وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المركزية والفرعية لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية وتقديم الدعم الإرشادي الكامل للمزارعين من خلال المرور الدائم للاطمئنان على سلامة المحاصيل الصيفية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والبيطري للمربين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها النوبتجيات العاملة طوال أيام العيد للحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية.

وتابع "فاروق"، عمل غرف العمليات على الساعة، وتنفيذ جولات مرور مركزي مفاجئة شملت في اليوم الثاني محافظات: الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، وقنا، لضمان منع استغلال العطلة في البناء المخالف.

رصد وإزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أشار تقرير صادر عن الوزارة، إلى نجاح مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحليات، في رصد وإزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد خلال اليومين الأول والثاني من إجازة العيد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

المجازر الحكومية تستقبل 21,891 أضحية في العيد

تلقى وزير الزراعة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والحد من الذبح في الشوارع، حيث استقبلت المجازر الحكومية المعتمدة خلال أول وثاني ايام العيد أضاحي المواطنين وذبحها بالمجان تحت إشراف بيطري كامل، حيث بلغت خلال اليومين 21,891 أضحية على مستوى الجمهورية، من بينها 10,172 أضحية في اليوم الأول، و11,719 أضحية في اليوم الثاني، كما شدد الوزير على تكثيف حملات التفتيش على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها.

وتابع "فاروق"، استمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين دون توقف عبر منظومة الدفع الإلكتروني "كارت الفلاح"، حيث بلغ إجمالي رصيد الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، نحو 8.2 مليون شيكارة، يتم الصرف منها حاليًا لاحتياجات المزارعين لزراعات الموسم الصيفي.

كما تلقى الوزير أيضًا تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة بنحو 28 غرفة عمليات بدواوين مديريات الزراعة، و314 لجنة فرعية بالادرات الزراعية المختلفة، لمتابعة سلامة المحاصيل وتذليل عقبات توريد محصول القمح المحلي بالتنسيق مع وزارة التموين.

وواصلت المعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية عملها بكامل طاقتها الإنتاجية خلال إجازة العيد لحماية الأمن الغذائي للمواطنين وخدمة حركة التصدير والاستيراد؛ حيث فحص المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف شحنات الأعلاف والأسمدة لضمان مطابقتها للمواصفات، فيما استمر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في تقديم خدماته الفنية لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية ومراقبة جودة الواردات من السلع الغذائية لضمان سلامتها.

وشهدت حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، والمتحف الزراعي، بالإضافة إلى معرض زهور الربيع، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الزوار وتأمين راحتهم، كما واصلت منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.