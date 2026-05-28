واصل أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، جولاته التفقدية على حمامات السباحة والمنشآت الرياضية بمراكز الشباب والأندية، لمتابعة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية الهيئات الرياضية لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تفقد حمام نادي ديروط وتطبيق الاشتراطات

وخلال ثاني جولاته اليوم، تفقد السويفي حمام السباحة بنادي ديروط الرياضي، حيث شدد على ضرورة تطبيق الكود المصري لحمامات السباحة، ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب فحص تجهيزات الإسعافات الأولية وغرفة التحكم، والتأكد من جاهزية أدوات الإنقاذ حفاظًا على سلامة المترددين.

ملاحظات على مستوى التشغيل والتجهيزات

وخلال المتابعة، تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمستوى التشغيل والتجهيزات، حيث جرى التنبيه على مسؤول الحمام بضرورة الالتزام الكامل بالكود المصري للغوص والإنقاذ، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 والمعدل بالقرار رقم 109 لسنة 2026، مع سرعة تلافي المخالفات، وتكليف الإدارة الفرعية بمتابعة تنفيذ ذلك بشكل دوري.

قصور في النظافة والانضباط الإداري

كما شملت الجولة تفقد الحالة العامة للنادي، حيث تبين وجود أوجه قصور وإهمال تمثلت في تدني مستوى النظافة وضعف المتابعة والانضباط الإداري، وهو ما لا يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال فترة الإقبال في عيد الأضحى.

إحالة العاملين بالنادي للتحقيق

وعلى الفور، قرر وكيل الوزارة إحالة جميع العاملين بالنادي للتحقيق العاجل، بسبب التقصير في أداء المهام وعدم الالتزام بالصيانة والمتابعة الدورية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إهمال يؤثر على سلامة المواطنين أو المظهر الحضاري للهيئات الرياضية.

محاسبة لجنة المتابعة بالإدارة

كما وجّه السويفي بإحالة لجنة المتابعة بالإدارة المختصة للتحقيق، بسبب تقصيرها في أداء دورها الرقابي وعدم رصد الملاحظات أو متابعة تلافيها في الوقت المناسب.

استمرار حملات التفتيش خلال العيد

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات التفتيش على كافة حمامات السباحة والمنشآت الرياضية بمختلف الإدارات، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتكثيف المتابعة خلال عيد الأضحى، وضمان الالتزام الكامل بتطبيق الكود المصري ورفع درجة الاستعداد.

الجولات المفاجئة لضبط الأداء

وأشار السويفي إلى أن الجولات المفاجئة تستهدف تحقيق الانضباط داخل الهيئات الرياضية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.