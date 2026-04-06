قال المحامي طارق العوضي إن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل سيد مشاغب قائد الوايت نايتس.

ونشر طارق العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جهات التحقيق قررت أيضًا إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف الروبي ونيرمين حسين وآخرين.

كما نشر المحامي خالد علي، منشورًا تضمن إخلاء سبيل شريف الروبي وسيد مشاغب.

إخلاء سبيل سيد مشاغب

وكان قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس سيد مشاغب 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك قبل أن تصدر جهات التحقيق قرار إخلاء السبيل بعد مراجعة المدة المستحقة عليه وتصحيح خطأ في احتساب العقوبة السابقة.

اتهامات سيد مشاغب

ونسبت النيابة العامة لـ"مشاغب" اعتناقه أفكارًا تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها واستهداف المنشآت العامة بهدف إشاعة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل وصولًا لإسقاطها.