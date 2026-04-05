

في إطار متابعة الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كشف منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام بائع متجول ببيع الخضروات بأسعار أعلى من المقررة في محافظة سوهاج.

ضبط البائع المتجول بعد تداول شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط البائع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للأسعار المتداولة في الأسواق.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفين وحماية المواطنين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين وضبط المخالفين.