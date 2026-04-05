شكوى عبر مواقع التواصل.. ضبط بائع خضار متجول يرفع الأسعار في سوهاج

كتب : علاء عمران

02:07 م 05/04/2026

ضبط بائع خضار متجول يرفع الأسعار في سوهاج

في إطار متابعة الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كشف منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام بائع متجول ببيع الخضروات بأسعار أعلى من المقررة في محافظة سوهاج.

ضبط البائع المتجول بعد تداول شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط البائع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للأسعار المتداولة في الأسواق.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفين وحماية المواطنين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين وضبط المخالفين.

مواقع التواصل بائع خضار رفع الأسعار سوهاج

أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

