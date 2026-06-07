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20 صورة لـ خالد سرحان وزوجته في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

كتب : معتز عباس

10:30 ص 07/06/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان وزوجته (1)
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (1)_3
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)_4
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)_5
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (5)_6
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (6)_7
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة_8
  • عرض 20 صورة
    خالد سرحان وزوجته في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة_9
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    خالد سرحان عقب وصوله رفقة زوجته حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (4)_2
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    خالد سرحان وزوجته[1]_11
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    خالد سرحان يتألق باطلالة انيقة رفقة زوجته (1)_13
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    خالد سرحان وزوجته[3]_12
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    خالد سرحان يتألق باطلالة انيقة رفقة زوجته (2)_14
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    خالد سرحان يصل حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (1)_15
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    خالد سرحان يصل حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)_16
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    خالد سرحان يصل حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)_17
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    خالد سرحان يصل حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة_18
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    ظهور مميز لخالد سرحان وزوجته (1)_19
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    ظهور مميز لخالد سرحان وزوجته (2)_20

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خطفا الفنان خالد سرحان وزوجته الأنظار بعد ظهوره اللافت أمس السبت في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

وحرص خالد سرحان وزوجته على التقاط الصور التذكارية مع المدعوين ونجوم الفن الذين حضروا حفل الزفاف، الذي أقيم بسفح الاهرامات، ، واحيا الزفاف الفنان عمرو دياب وراغب علامة وألعاب نارية أحمد عصام.

حفل زفاف ابنة شقيقه عماد زيادة

احتفل الفنان عماد زيادة مساء أمس، الجمعة 5 يونيو، بزفاف ابنة شقيقه مايا أحمد زيادة، على كريم محمد رشاد عثمان.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو دياب ومحمد فؤاد وحمادة هلال ومحمد هنيدي والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر ونادية الجندي وياسر جلال وإدوارد وجومانا مراد وأحمد رزق وعصام السقا وخالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن.

وحرص على التواجد في حفل الزفاف أيضًا، جمال العدل وبوسي شلبي وراغب علامة وتامر عبد المنعم وطارق العريان وهالة صدقي وأشرف زكي وشيماء سيف وغيرهم من النجوم.

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خالد سرحان ابنة شقيق عماد زيادة حفل زفاف خالد سرحان وزوجته

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