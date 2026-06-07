"أم فخورة".. روجينا تحتفل بتخرج ابنتها مريم وتشارك الجمهور صورًا من الحفل

خطفا الفنان خالد سرحان وزوجته الأنظار بعد ظهوره اللافت أمس السبت في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

وحرص خالد سرحان وزوجته على التقاط الصور التذكارية مع المدعوين ونجوم الفن الذين حضروا حفل الزفاف، الذي أقيم بسفح الاهرامات، ، واحيا الزفاف الفنان عمرو دياب وراغب علامة وألعاب نارية أحمد عصام.

حفل زفاف ابنة شقيقه عماد زيادة

احتفل الفنان عماد زيادة مساء أمس، الجمعة 5 يونيو، بزفاف ابنة شقيقه مايا أحمد زيادة، على كريم محمد رشاد عثمان.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو دياب ومحمد فؤاد وحمادة هلال ومحمد هنيدي والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر ونادية الجندي وياسر جلال وإدوارد وجومانا مراد وأحمد رزق وعصام السقا وخالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن.

وحرص على التواجد في حفل الزفاف أيضًا، جمال العدل وبوسي شلبي وراغب علامة وتامر عبد المنعم وطارق العريان وهالة صدقي وأشرف زكي وشيماء سيف وغيرهم من النجوم.

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