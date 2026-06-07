أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصا، مساء السبت، جراء حادث تبادل لإطلاق النار في مدينة "توليدو" بولاية أوهايو الأمريكية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة حوادث العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة.

حالتان حرجتان بين المصابين

قالت الشرطة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إن اثنين من المصابين يوجدان في حالة حرجة، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 14 و61 عاما، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ولم تكشف السلطات الأمريكية حتى الآن عن الدوافع المحتملة للحادث أو عدد المشاركين فيه، فيما تتواصل الجهود لتحديد هوية المتورطين.

تحقيقات مكثفة وملاحقة للمشتبه بهم

أكد نائب رئيس شرطة توليدو، جوزيف هيفرنان، أن التحقيق لا يزال "نشطا للغاية"، موضحا أن المحققين حصلوا على بعض الأدلة ويعملون على متابعة عدة خيوط قد تقود إلى المشتبه بهم.

من جانبه، أوضح اللفتنانت دان جيركن، أن فرق التحقيق تستجوب عددا من الأشخاص وتُراجع تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادث، في محاولة لتحديد ملابساته.

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026

دعوة عامة لتقديم مقاطع مصورة

دعا مدير السلامة العامة في توليدو، جورج كرال، السكان إلى تزويد الشرطة بأي مقاطع مصورة التُقطت بواسطة الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في تحديد هوية المتورطين.

وقال كرال: "أعلم أن هناك معلومات متوفرة، أرجوكم ساعدونا لنساعدكم"، في إشارة إلى أهمية تعاون الجمهور مع السلطات.

الحادث وقع قُرب مهرجان محلي

أفادت إدارة شرطة توليدو، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، بأن عناصر الأمن استجابوا لبلاغ عن إصابة شخص بطلق ناري قُرب مهرجان "أولد ويست إند" حوالي الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضافت إدارة الشرطة، أن عددا من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات ومراكز طبية قريبة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

استمرار حوادث إطلاق النار الجماعي

تأتي هذه الواقعة في وقت تتواصل فيه حوادث العنف المسلح داخل الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات موقع "Gun Violence Archive" تسجيل 171 حادثة إطلاق نار جماعي منذ بداية العام الجاري، باستثناء حادثة توليدو.

وبحسب "رويترز"، يُعرّف الموقع حادث إطلاق النار الجماعي بأنه أي واقعة يُصاب فيها أربعة أشخاص أو أكثر بالرصاص، باستثناء منفذ الهجوم.