رغم الخسارة التي مُني بها منتخب مصر وديًا ضد البرازيل بهدفين لهدف ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم إلا الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خرج من هذه التجربة بعدد من المكاسب الفنية وذلك قبل ملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في ضربة البداية بالمونديال.

-تألق شوبير وزيكو

أحد أهم المكاسب التي خرج بها منتخب مصر من ودية البرازيل هي تألق الثنائي مصطفي زيكو جناح الفراعنة وزميله مصطفي شوبير، حيث سجل زيكو هدف رائع في شباك أليسون بيكر فيما تألق شوبير وأنقذ مرمي الفراعنة من أكثر من هدف محقق لمنتخب السليساو.

-اكتشاف أخطاء الدفاع

رغم غضب الجهاز الفني للمنتخب المصري من أداء لاعبي الدفاع خلال ودية البرازيل والتي جعلت المنافس يشكّل خطورة علي مرمي مصطفي شوبير بل وكانت أحد أسباب فوز المنتخب البرازيلي بسبب خطأ ساذج من محمد هاني، إلا أن المدير الفني حسام حسن وضع يده علي الأخطاء الدفاعية وسيبدأ في تصحيحها قبل مواجهة بلجيكا الهامة.

-منح الثقة لحمزة عبد الكريم

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر، ثقته في المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم عندما دفع به في الدقائق الأخيرة في مباراة البرازيل، ليواصل حسام حسن دعمه للاعب الشاب علي أمل أن يدفع به أساسيًا في مواجهات المونديال.

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