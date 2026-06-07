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"سرق شنطة صاحبتي وهي قاعدة عندي".. هدير تطلب خلع زوجها

كتب : فاطمة عادل

09:30 ص 07/06/2026

قضية خلع

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أقامت "هدير"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد سنوات من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار مع زوجها عقب اكتشافها تورطه في سرقة حقيبة صديقتها أثناء وجودها ضيفة داخل منزلها.

هدير تطلب إنهاء زواجها بعد تصرف زوجها

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت قبل ثلاث سنوات، وكانت تتوقع حياة مستقرة يسودها الاحترام والثقة، إلا أن علاقتها بزوجها شهدت العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة بسبب تصرفاته الغريبة وغير المقبولة "بيسرق ويرجع يعتذر"، الأمر الذي أثار شكوكها أكثر من مرة.

وأضافت "هدير": "كنت ألاحظ اختفاء بعض الأغراض البسيطة من المنزل بين الحين والآخر، لكني لم أكن أتخيل أن الأمر قد يصل إلى سرقة ضيفة داخل بيتي".

وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما استضافت إحدى صديقاتها المقربات في منزلها، وبعد انتهاء الزيارة اتصلت بها صديقتها وأخبرتها باختفاء حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية المهمة.

وتابعت الزوجة: "دافعت عن زوجي في البداية، ورفضت تصديق أي اتهام ضده، واعتقدت أن صديقتي ربما فقدت الحقيبة في مكان آخر، لكن تصرفاته أثبت أنه من قام بالفعل وظهر بعد يومين معتذرًا".

وأكدت أنها بدأت في البحث عن الحقيقة بعدما لاحظت حالة من التوتر والارتباك على زوجها كلما تم الحديث عن الحقيبة المفقودة، إلى أن توصلت إلى معلومات أكدت لها أنه قام بتقطيع الحقيبة بعد الحصول على المبلغ المالي.

وأضافت الزوجة: "واجهته أكثر من مرة، وكان ينكر باستمرار، لكن عندما ضيقت عليه الخناق اعترف لي بما توصلت إليه، وتوعد بأنه لن يفعلها ثانية".

وأشارت "هدير" إلى أن الواقعة سببت لها أزمة كبيرة أمام صديقتها وأثرت على علاقتها بالمحيطين بها، خاصة أنها شعرت بحرج شديد بسبب وقوع الحادث داخل منزلها.

واختتمت الزوجة حديثها بأنها حاولت احتواء الموقف ومنح زوجها فرصة لتصحيح خطئه، إلا أنها فوجئت بعدم شعوره بخطورة ما ارتكبه، مبررًا تصرفه بأزمات مالية كان يمر بها، مضيفة: "لكن الثقة هي أساس أي حياة زوجية، وبعد اللي حصل فقدت إحساسي بالأمان معه، ولم أعد أستطيع الاستمرار في هذه العلاقة".

وحملت الدعوى رقم 438 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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