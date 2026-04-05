تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد المعاهد التعليمية بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود الحيوان عالقًا داخل المبنى.

استجابة سريعة لبلاغ عن قطة عالقة داخل معهد بمحافظة الفيوم

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الموقف بحرص شديد، واستخرجوا القطة بأمان دون أن تتعرض لأي أذى، في مشهد يوضح الجانب الإنساني لرجال الشرطة وحرصهم على التعامل مع جميع البلاغات مهما كانت طبيعتها.

الواقعة تحظى بإشادة المواطنين وتقديرهم لجهود الأمن

ولاقت الواقعة استحسان المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود رجال الأمن، مشيدين بسرعة الاستجابة وحرصهم على الحفاظ على الأرواح، حتى لو كانت لحيوان، معتبرين ذلك نموذجًا إيجابيًا يعكس روح المسؤولية والإنسانية.