أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن طواف الوداع يُؤدَّى بعد التحلل من الإحرام، ولذلك يلبس الحاج ملابسه العادية كالجلباب، ولا يكون مرتديًا ملابس الإحرام كما يظن البعض.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن الحاج يظل مُحرِمًا منذ دخوله في النسك وحتى يتحلل التحلل الكامل، والذي يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وذبح الهدي إن وُجد، والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. فإذا أتم الحاج هذه الأعمال جاز له التحلل الكامل، فيلبس ثيابه المعتادة وتزول عنه محظورات الإحرام.

وأضاف أن طواف الوداع يأتي في ختام مناسك الحج، وهو واجب عند جمهور الفقهاء، لقوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (رواه مسلم)، وهو طواف توديع لبيت الله الحرام قبل مغادرة مكة، وليس من أعمال الإحرام، ولذلك لا يُشترط له لباس الإحرام.

وأشار إلى أن الحكمة في ذلك أن طواف الوداع ليس نسكًا مستقلاً داخل حالة الإحرام، بل هو ختام للمناسك بعد اكتمالها، فناسب أن يؤديه الحاج في هيئته الطبيعية بعد التحلل، تعبيرًا عن انتهاء الرحلة التعبدية الكبرى.

وشدد على أن التزام ترتيب المناسك كما وردت عن النبي ﷺ هو السبيل لصحة الحج، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، داعيًا الحجاج إلى التعلم الصحيح لأحكام المناسك قبل أدائها.

