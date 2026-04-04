تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجرّي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

الداخلية تحبط مخطط تجاري للمخدرات والأسلحة غير المرخصة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات مثل الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، الاتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، البلطجة وفرض السيطرة، بنطاق محافظة الدقهلية.

ضبط طن مخدرات و85 قطعة سلاح في ضربات استباقية بالدقهلية

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس "شابو"، هيروين، هيدرو)، و85 قطعة سلاح ناري (20 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 24 فرد خرطوش، 4 طبنجات). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 92 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع العناصر المضبوطة.

اقرأ أيضا: