الداخلية تضرب بقوة.. مصرع 6 عناصر خطرة وضبط طن مخدرات و85 سلاحًا نارياً بالدقهلية | صور

كتب : علاء عمران

12:38 م 04/04/2026 تعديل في 12:56 م
    المتهمين والمضبوطات (1)
    المتهمين والمضبوطات (2)
    المتهمين والمضبوطات (4)
    المتهمين والمضبوطات (5)
    المتهمين والمضبوطات (3)
    المتهمين والمضبوطات (7)

تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجرّي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

الداخلية تحبط مخطط تجاري للمخدرات والأسلحة غير المرخصة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات مثل الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، الاتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، البلطجة وفرض السيطرة، بنطاق محافظة الدقهلية.

ضبط طن مخدرات و85 قطعة سلاح في ضربات استباقية بالدقهلية

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس "شابو"، هيروين، هيدرو)، و85 قطعة سلاح ناري (20 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 24 فرد خرطوش، 4 طبنجات). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 92 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع العناصر المضبوطة.

وزارة الداخلية بؤر إجرامية المخدرات الأسلحة النارية ضبط المخالفين قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات

