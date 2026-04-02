

في السابع والعشرين من رمضان، خرجت "شيماء" وابنتاها "أسماء" و"إيمان"، كغيرهنَّ، إلى سوق شارع 10 ببولاق الدكرور لشراء ملابس العيد، لم يعلمن أن خروجتهنَّ ستنتهي بمأساة ستظل محفورةً بألم ووجع يطاردهنَّ كل حين.





خلاف إخوة ينتهي بعاهات

بدأت حكاية "شيماء" المأساوية حين رفضت أن تُقرض شقيقتها الكبرى "ماجدة" مبلغًا من المال، "كل شوية تأخذ أموالًا من زوجتي ولا تردها.. فحدثت بينهما مشاكل"، وفق ما أكده "محسن" زوج شيماء. لم تعلم أن الرفض سيشعل نار الخلاف بينهما.

مأساة في شارع 10 ببولاق



بين زحام شارع 10 المعتاد، قررت "ماجدة" أن تُنفذ خطة الانتقام؛ راقبت خطى شقيقتها "شيماء" وابنتيها "أسماء" و"إيمان" بتمعنٍ شديد. ودون سابق إنذار، انقضت الأخت وأولادها الستة على "شيماء"، بأسلحة بيضاء "سكاكين وكتر"، وعلى إثر ذلك أصيبت بجروح قطعية في الوجه والرأس وأسفل الأذن تخطت (46 سم)، خضعت إثرها لخياطة 60 غرزةً، وفق ما أكده التقرير الطبي المبدئي، وذلك بعدما اشترين ملابس العيد.



10 أيام في مواجهة الموت بقصر العيني

عشر ليالٍ تكابد فيها "شيماء" الموت داخل غرفة العناية المركزة بقصر العيني، على أمل النجاة بسلام، نتيجة قطع بالوجه تخطى نحو 60 غرزةً، جراء الاعتداء الوحشي. رغم ذلك، لم تنتهِ المأساة بين الطرفين؛ فالتهديدات لا تزال قائمةً "كل يوم يهددونني أنا وبناتي"، وفق ما قاله "محسن" زوج المجني عليها، مناشدًا أجهزة الأمن بسرعة القبض على الجناة.

طعن بسكاكين وسرقة ذهب وأموال



حررت "شيماء" محضرين رسميين في قسم شرطة بولاق الدكرور حملا رقمي (3802 لسنة 2026 و3269 لسنة 2026)، استندت فيهما إلى تقريرين صادرين من مستشفى جامعة القاهرة، اتهمت فيهما شقيقتها "ماجدة" وأبناءها الخمسة بضربها وبناتها بأسلحة، وسرقة مبالغ مالية وسلسلة ذهب.

اقرأ أيضا:

غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف حمام سباحة

خاص.. ماذا قال طبيب عيون "مستشفي أكتوبر" في واقعة "العمي الجماعي" بالدقي؟

كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟





منشور فيسبوك يمنع عملية بيع رضيع في مزاد بالجيزة.. وحكم رادع للأم (حيثيات)



