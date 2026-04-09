تنظر محكمة مستأنف جنح المقطم، في جلسة 19 مايو المقبل، استئناف "مريم ش" المعروف إعلاميًا بفتاة الأتوبيس، على حكم رفض الدعوى المدنية، بعد براءة الشاب المتهم بالتحرش بها.

وكانت محكمة جنح المقطم، قضت ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل اتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.



محامٍ يكشف الموقف القانوني لـ"فتاة الأتوبيس" بعد براءة المتهم

وكان المحامي بالنقض محمد سليم الناظر، كشف عن الموقف القانوني والقضائي للشاب المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس، عقب حكم محكمة جنح المقطم ببراءته، موضحًا مدى أحقية المجني عليها في الطعن على الحكم.

وقال الناظر، في تصريحات خاصة، إن المجني عليها في حالة صدور حكم بالبراءة لا يحق لها الاستئناف على الحكم الجنائي، حيث تقتصر سلطة الطعن على النيابة العامة وحدها.

وأضاف أن المجني عليها يمكنها التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستئناف حكم البراءة فقط، لافتًا إلى أن حقها يظل قائمًا في الطعن على الشق المدني بعد رفض الدعوى المقامة ضد المتهم.

تحريات المباحث في واقعة التحرش بفتاة أتوبيس المقطم

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.



اقرأ أيضا:

