تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، 12 أبريل الجاري، نظر الطلب المقدم من شركة عدلي سويت لوقف إعلانات منتج السبيكة لمحلات بلبن، لحين الفصل في النزاع القانوني بين الطرفين بشأن الحقوق الفكرية.

تفاصيل طلب وقف إعلانات منتج السبيكة لمحلات بلبن

وكان وليد الفولي، وكيل شركة عدلي سويت، قد تقدم بطلب للجهات المختصة حمل رقم 49 لسنة 2026، يطالب بوقف إعلانات منتج السبيكة لمحلات بلبن، لحين الفصل في النزاع القانوني على حقوق الملكية الفكرية للمنتج.

وأوضح الفولي أن منتج السبيكة لمحلات بلبن ينتهك حقوق الملكية الفكرية لموكله شركة عدلي سويت، إذ أطلق المنتج نفسه قبل أشهر.

وتابع أن المشكو في حقهم خالفوا قانون حقوق الملكية الفكرية وقلدوا المنتج الخاص بشركة عدلي سويت.



