"دهسه وهرب من الأهالي".. ضبط المتهم بصدم طفل الـ 8 سنوات في سوهاج

كتب : علاء عمران

02:08 م 09/04/2026

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول يتضمن استغاثة أب تعرض نجله لحادث اصطدام بدراجة نارية بمركز طهطا في سوهاج وفرار السائق، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الطفل وضبط قائد الدراجة النارية فوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حقوق الطفل المصاب بشكل قاطع وصارم بقلب محافظة سوهاج.

بدأت الواقعة برصد منشور استغاثة لأحد المواطنين تضمن واقعة دهس طفل بطهطا يبلغ من العمر 8 سنوات أثناء سيره بالطريق العام، ومن جانب آخر أفاد والد الصغير بإصابة نجله بكدمة نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به فوريا، علاوة على ذلك أوضح الأب أنه لم يحرر محضرا في حينها لجهله ببيانات السائق، إلا أن الرصد الرقمي قاد القوات لتحديد هوية الجاني بشكل قاطع وصارم فوريا لضمان العدالة وتأمين الشوارع.

أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد مكان المتهم ليعلن سقوط قائد دراجة نارية هارب في قبضة أمن سوهاج وبحوزته الدراجة المستخدمة، وفي السياق ذاته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة دون قصد منه، ومن جانب آخر برر هروبه من موقع الحادث بخوفه من تعدي الأهالي عليه فوريا، علاوة على ذلك تم التحفظ على الدراجة النارية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا


لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
شئون عربية و دولية

لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع
أخبار مصر

لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع
العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
نصائح طبية

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
أخبار المحافظات

غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار

