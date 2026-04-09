كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول يتضمن استغاثة أب تعرض نجله لحادث اصطدام بدراجة نارية بمركز طهطا في سوهاج وفرار السائق، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الطفل وضبط قائد الدراجة النارية فوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حقوق الطفل المصاب بشكل قاطع وصارم بقلب محافظة سوهاج.

ضبط المتهم بدهس طفل سوهاج



بدأت الواقعة برصد منشور استغاثة لأحد المواطنين تضمن واقعة دهس طفل بطهطا يبلغ من العمر 8 سنوات أثناء سيره بالطريق العام، ومن جانب آخر أفاد والد الصغير بإصابة نجله بكدمة نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به فوريا، علاوة على ذلك أوضح الأب أنه لم يحرر محضرا في حينها لجهله ببيانات السائق، إلا أن الرصد الرقمي قاد القوات لتحديد هوية الجاني بشكل قاطع وصارم فوريا لضمان العدالة وتأمين الشوارع.

ضبط قائد دراجة نارية هارب



أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد مكان المتهم ليعلن سقوط قائد دراجة نارية هارب في قبضة أمن سوهاج وبحوزته الدراجة المستخدمة، وفي السياق ذاته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة دون قصد منه، ومن جانب آخر برر هروبه من موقع الحادث بخوفه من تعدي الأهالي عليه فوريا، علاوة على ذلك تم التحفظ على الدراجة النارية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

