إعلان

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

كتب : علاء عمران

02:55 م 31/03/2026

الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة صانعة محتوى إثر سقوطها من أعلى أحد الفنادق المهجورة بمنطقة الهرم في الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا بسقوط فتاة من علو داخل فندق مهجور غير مستغل بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفاة، وبرفقتها عدد من الأشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، اتفقوا مع حارسي الفندق على الدخول مقابل مبلغ مالي، بغرض تصوير مقطع فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
وأضافت التحريات أنه أثناء تصوير الفيديو من شرفة بالطابق الثالث عشر، اختل توازن الفتاة، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالتحريات، ولم يتهموا أحدًا أو يشتبهوا في وجود شبهة جنائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية صانعة محتوى فندق مهجور في الهرم مواقع التواصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
زووم

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
حكايات الناس

التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
نصائح طبية

أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
مصدر بالتعليم: حسم مصير تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس خلال ساعات
مدارس

مصدر بالتعليم: حسم مصير تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس خلال ساعات
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رياضة محلية

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ