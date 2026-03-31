كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة صانعة محتوى إثر سقوطها من أعلى أحد الفنادق المهجورة بمنطقة الهرم في الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا بسقوط فتاة من علو داخل فندق مهجور غير مستغل بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفاة، وبرفقتها عدد من الأشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، اتفقوا مع حارسي الفندق على الدخول مقابل مبلغ مالي، بغرض تصوير مقطع فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأضافت التحريات أنه أثناء تصوير الفيديو من شرفة بالطابق الثالث عشر، اختل توازن الفتاة، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالتحريات، ولم يتهموا أحدًا أو يشتبهوا في وجود شبهة جنائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.