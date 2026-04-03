إعلان

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

07:41 م 03/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر أمني، ملابسات مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من نجلة عمه بعد ادعائها كذبًا تعرضها للتحرش وتصويره بهاتفها للتشهير به، في سياق خلافات عائلية سابقة بينهم بالقاهرة.

وأكدت التحريات أن القائم على نشر الفيديو (عامل) والظاهرات فيه 3 فتيات، من بينهن نجلة عمه، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأظهرت التحقيقات وجود خلافات عائلية حول الميراث بين والد القائم على النشر وعمه، تطورت في وقت سابق إلى تعدٍ بالضرب وإصابة، صدر بشأنه حكم قضائي بالحبس.

وأضافت التحريات أنه أثناء مرور القائم على النشر ونجلة عمه بصحبتها صديقتيها، توجه الطرفان لبعضهما وسجّل كل منهما مقطعًا في محاولة لإثبات تعدٍ من الآخر، دون أي واقعة تحرش حقيقية.

وأقر جميع الأطراف بالواقعة أمام الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.

خلاف عائلي النيابة العامة فتاة حلوان تصوير شاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية
زووم

طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة