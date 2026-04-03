كشف مصدر أمني، ملابسات مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من نجلة عمه بعد ادعائها كذبًا تعرضها للتحرش وتصويره بهاتفها للتشهير به، في سياق خلافات عائلية سابقة بينهم بالقاهرة.

التحريات في فيديو فتاة حلوان

وأكدت التحريات أن القائم على نشر الفيديو (عامل) والظاهرات فيه 3 فتيات، من بينهن نجلة عمه، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأظهرت التحقيقات وجود خلافات عائلية حول الميراث بين والد القائم على النشر وعمه، تطورت في وقت سابق إلى تعدٍ بالضرب وإصابة، صدر بشأنه حكم قضائي بالحبس.

وأضافت التحريات أنه أثناء مرور القائم على النشر ونجلة عمه بصحبتها صديقتيها، توجه الطرفان لبعضهما وسجّل كل منهما مقطعًا في محاولة لإثبات تعدٍ من الآخر، دون أي واقعة تحرش حقيقية.

وأقر جميع الأطراف بالواقعة أمام الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.