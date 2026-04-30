لمدة 10 أيام.. تفاصيل غلق الطريق الزراعي في الجيزة والطرق البديلة

كتب : مصراوي

10:30 م 30/04/2026

مرور الجيزة تغلق الطريق الزراعي بسبب مشروع القطار

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تفاصيل غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي كليا في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه العياط لمدة 10 أيام؛ لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع.

مشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالمشروع ستكون بمحيط مسجد الإخلاص قرية الطرفايا خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا.

تحويلة مرورية بالطريق الزراعي

الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلة مرورية للقادم من مناطق ميدان المنيب والراغب في استكمال السير اتجاه مدينة العياط الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه واستكمال السير بطول مسار التحويلة لمسافة 200 متر ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

خطة المرور في الجيزة

مرور الجيزة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

المرور الجيزة القطار السريع

