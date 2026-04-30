كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تفاصيل غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي كليا في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه العياط لمدة 10 أيام؛ لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع.

مشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالمشروع ستكون بمحيط مسجد الإخلاص قرية الطرفايا خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا.

تحويلة مرورية بالطريق الزراعي

الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلة مرورية للقادم من مناطق ميدان المنيب والراغب في استكمال السير اتجاه مدينة العياط الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه واستكمال السير بطول مسار التحويلة لمسافة 200 متر ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

خطة المرور في الجيزة

مرور الجيزة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين