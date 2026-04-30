بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد

كتب : حسن مرسي

09:39 م 30/04/2026

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد ط

علقت الإعلامية ياسمين عز، على "الإشارة الخارجة" التي فعلها المطرب أمير عيد تجاه الصحفيين خلال عزاء والدة طليقته ليلى فاروق.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر": الصحفيين المحترمين يعرفوا ما يجوز وما لا يجوز، لكن البعض ليسوا صحفيين أصلًا.

وأضافت أن الفنان في لحظة غضب يتحول لشخص قد يصدر منه سلوك غير لائق اجتماعيًا، لأنه إنسان في النهاية.

وأشارت إلى أنها لا تدافع عن أمير عيد ولا تبرر له، لكنها تستنكر وجود مصورين في عزاء والدة طليق فنان من الأساس.

وتابعت أن بعض المصورين وضعوا هواتفهم في وجه الفنان، وآخرون خبطوه ودفعوه، مما جعله يفقد أعصابه.

وشددت ياسمين عز، على ضرورة وضع حد لظاهرة التصوير في العزاءات، فالفنان يذهب لتأدية واجب وليس لعمل مشهد تمثيلي.

