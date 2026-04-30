قال الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية يرتكز على دعم الإنتاج الحقيقي والصناعة، بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، موضحًا أن هذا التحول يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العمل والإنتاج، وهو ما أكدته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن قرار صرف منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يمثل خطوة رشيدة تراعي الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن إطلاق منصة رقمية للعمل يعد نقلة نوعية لدمج هذه الفئات في سوق العمل الرسمية.

وأشار إلى أن الدولة تراهن بشكل واضح على العامل المصري باعتباره المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، موضحًا أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لم تكن مجرد إنفاق حكومي، بل جاءت كتمهيد ضروري لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل واسعة.

وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل مجموعة من السياسات المتكاملة، في مقدمتها الإصلاحات النقدية والمالية التي ساعدت في ضبط الإنفاق العام والتعامل مع الضغوط، إلى جانب تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وقطاع الطاقة.

وأضاف أن دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، أسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل تكافل وكرامة، فضلًا عن زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن الإصلاحات التشريعية، خاصة في مجالي العمل والاستثمار، أسهمت في استقرار سوق العمل وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.