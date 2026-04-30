تكريما لملك وملكة بريطانيا.. ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي

كتب : وكالات

11:29 م 30/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر إلغاء الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الويسكي، تكريما لملك وملكة المملكة المتحدة، اللذين غادرا البيت الأبيض مؤخرًا في طريق عودتهما إلى بلادهما.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أن هذه الرسوم كانت مرتبطة بقدرة اسكتلندا على التعاون مع ولاية كنتاكي في صناعة الويسكي والبوربون، مشيرًا إلى أن الصناعتين تمثلان أهمية كبيرة لكل من اسكتلندا وولاية كنتاكي.

وأضاف أن هناك رغبة مستمرة في تعزيز هذا التعاون نظرًا لحجم التبادل التجاري بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالبراميل الخشبية المستخدمة في الصناعة.

وأشار ترامب إلى أن زيارة الملك والملكة مكنته من اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه يشرفه استقبالهما في الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية دونالد ترامب البيت الأبيض ملك بريطانيا ملكة بريطانيا

قرار عاجل من الإسكان بشأن استرداد جدّيات الحجز بعدد من المشروعات
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك

