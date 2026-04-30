قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر إلغاء الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الويسكي، تكريما لملك وملكة المملكة المتحدة، اللذين غادرا البيت الأبيض مؤخرًا في طريق عودتهما إلى بلادهما.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أن هذه الرسوم كانت مرتبطة بقدرة اسكتلندا على التعاون مع ولاية كنتاكي في صناعة الويسكي والبوربون، مشيرًا إلى أن الصناعتين تمثلان أهمية كبيرة لكل من اسكتلندا وولاية كنتاكي.

وأضاف أن هناك رغبة مستمرة في تعزيز هذا التعاون نظرًا لحجم التبادل التجاري بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالبراميل الخشبية المستخدمة في الصناعة.

وأشار ترامب إلى أن زيارة الملك والملكة مكنته من اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه يشرفه استقبالهما في الولايات المتحدة.