كشفت الشرطة ملابسات استغاثة سيدة من اعتداء زوجها عليها وأولادها في المنوفية، واتخذت الداخلية الإجراءات حيال 5 عناصر جنائية غسلوا 110 ملايين جنيه وسائق طمس لوحات سيارته

استغاثة زوجة في المنوفية

كشفت التحريات ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها وأولادها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بين القائمة على النشر ربة منزل وزوجها عامل مقيمين بدائرة المركز لخلافات زوجية بينهما قامت على إثرها بنشر المنشور على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى. وباستدعائها أقرت بالصلح والتراضى فيما بينهما وحذفها المنشور.

الشرطة توقع بشبكة لغسيل الأموال

واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية مقيمين بالقليوبية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات)، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 110 ملايين جنيه تقريبا.

مخالفة طمس لوحات سيارة

وكشفت تحريات أمن الشرقية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن طمس قائد سيارة "ملاكى" اللوحات المعدنية الخلفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بالصور "سارية التراخيص" وقائدها موظف يحمل رخصة قيادة سارية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد تلافى المخالفات المرورية.

مباحث المصنفات تتحرك



واستمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بيع مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

