مطاردة مثيرة في شوارع الإسماعيلية تنتهي بسقوط هارب من المؤبد

كتب : مصراوي

09:24 م 30/04/2026

تفاصيل فيديو مطاردة مثيرة في الإسماعيلية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالهروب من إحدى الحملات المرورية بالإسماعيلية واصطدامه بعدد من السيارات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة مرورية بعدد من الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وحال قيام القوات باستيقاف سيارة لفحص تراخيصها لم يمتثل قائدها ولاذ بالفرار واصطدم بـ3 سيارات تصادف مرورها بذات الطريق.

وتمكنت القوة من ضبط أحد مستقلى السيارة قبل هروبها عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الهارب محكوم عليه بالحبس سنتين فى إحدى القضايا مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

