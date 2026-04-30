كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالهروب من إحدى الحملات المرورية بالإسماعيلية واصطدامه بعدد من السيارات.

بلاغ واقعة الإسماعيلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة مرورية بعدد من الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وحال قيام القوات باستيقاف سيارة لفحص تراخيصها لم يمتثل قائدها ولاذ بالفرار واصطدم بـ3 سيارات تصادف مرورها بذات الطريق.

فيديو مطاردة مثيرة

وتمكنت القوة من ضبط أحد مستقلى السيارة قبل هروبها عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

سقوط هرب من المؤبد

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الهارب محكوم عليه بالحبس سنتين فى إحدى القضايا مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين