موعد أولى رحلات الحج 2026.. وكيف تستعد مصر الطيران؟

كتب : أحمد العش

11:28 م 30/04/2026

مصر للطيران

تواصل مصر للطيران استعداداتها المكثفة لموسم الحج 2026، في إطار خطة تشغيل موسعة تستهدف تنظيم حركة سفر الحجاج بانسيابية عالية، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة داخل المطارات ومقار إصدار التذاكر، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق أولى الرحلات الجوية إلى الأراضي المقدسة، ومع تنسيق كامل مع الجهات المنظمة للحج لضمان سهولة الإجراءات وسلامة السفر.

موعد انطلاق أولى رحلات موسم الحج

تبدأ أولى رحلات الحج لهذا العام يوم 4 مايو 2026، على أن تستمر الرحلات حتى 21 مايو، وهو موعد آخر فوج مغادر من الحجاج، وفق ما أعلنته شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ترحيب بالحجاج وتسهيلات في إصدار التذاكر

أكد الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الدولة المصرية ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب حجاج دولة فلسطين وحجاج الترانزيت، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز منافذ إصدار تذاكر الطيران الخاصة بالحجاج.

توزيع مقار إصدار التذاكر على 3 مواقع رئيسية

وأوضح أن مقار إصدار التذاكر تم توزيعها على ثلاثة مواقع رئيسية لتسهيل الخدمة على الحجاج، تشمل مقر إدارة الحج والعمرة بشبرا المظلات بأبراج أغاخان، ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية، بالإضافة إلى مقر المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، مع توفير سهولة الوصول إليها عبر محطات مترو قريبة.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن هذه المكاتب ستستمر في العمل طوال موسم الحج وحتى انتهاء آخر رحلات السفر، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام التشغيل.

277 رحلة جوية ضمن خطة التشغيل

أوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في سياق متصل، أن خطة التشغيل لموسم الحج تتضمن تنفيذ 277 رحلة جوية في مرحلة الذهاب، منها: 127 رحلة إلى المدينة المنورة و150 رحلة إلى جدة.

62.6 ألف حاج مصري ووفود من دول إفريقية وفلسطينية

أضاف "عادل" أن إجمالي عدد الحجاج المصريين هذا العام يبلغ نحو 62 ألفًا و600 حاج، موزعين على برامج مختلفة تشمل القرعة والتضامن والسياحة، إلى جانب حجاج من دول إفريقية مثل: باماكو وكوناكري، فضلًا عن الحجاج الفلسطينيين وحجاج الأفراد الذين لم تُحسم أعدادهم النهائية بعد.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير أعلى درجات التنظيم والراحة للحجاج منذ لحظة السفر وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة.

