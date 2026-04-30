كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب أنه يعمل صحفى وسابقة تقدم إحدى السيدات ببلاغ كيدى ضده لتشويه سمعته بتحريض من أحد ضباط الشرطة مما أدى لحبسه لمدة 11 يوم ، وكذا تواصله مع أحد ضباط الشرطة السابقين لإبلاغه عن واقعة تنقيب عن الآثار دون جدوى.

التحريات تكشف الحقيقة

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه حاصل على دبلوم صناعى له معلومات جنائية مقيم بالقليوبية، وتبين إنشاءه جريدة صورية بمواقع التواصل الاجتماعى والزعم بكونه صحفى واستغلال ذلك فى النصب والاحتيال على المواطنين.

نشاط "الصحفي المزيف"

كما تبين أنه خلال شهر أبريل 2025 تبلغ من إحدى السيدات تتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبلغ مالى عقب إيهامها بعمله بأحد المستشفيات؛ نظير إنهاء إجراءات حجز والدتها بالمستشفى دون الوفاء بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تحريض من أى من ضباط الشرطة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق وأخلى سبيه عقب ذلك.

جريدة وهمية ستار للنصب



كما سبق له الاتصال منذ عام بأحد ضباط الشرطة (إبان تواجده بالخدمة) بالمعاش حالياً وأبلغه عن تنقيب شخص عن الآثار بشكل غير مشروع بنطاق محافظة القليوبية وبالفحص آنذاك تبين كيدية الشكوى لخلافات بينهما.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بادعاءاته الكاذبة ونشرها على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على ضوء صدور حكم قضائى مؤخراً ضده بالحبس فى إحدى القضايا.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين