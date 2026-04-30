كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن تفاصيل جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“واقعة علم إسرائيل بكرداسة” بشأن قرار محكمة شمال الجيزة بتجديد حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

مفاجأة في قضية كرداسة



حسب المصادر -وفي تطور لافت- تسلمت جهات التحقيق التقرير الطبي الخاص بالمتهم، والذي أكد أنه عاقل ومدرك لأفعاله، ما يعزز موقف المساءلة الجنائية ويضعف الدفع بعدم الإدراك.

تاريخ طبي معقد لمتهم "علم إسرائيل"



في المقابل، كشف دفاع المتهم عن تفاصيل صحية مثيرة، موضحًا أنه تعرض لحادث سير مروع قبل نحو 7 سنوات، خضع بعده لـ15 عملية جراحية دقيقة.



وأشار الدفاع إلى أن المتهم ظل يتناول مسكنات قوية لفترات طويلة، قد تكون لها تأثيرات نفسية محتملة.

اضطرابات قبل الواقعة



الدفاع أكد أيضًا أن حالة المتهم النفسية شهدت تدهورًا ملحوظًا قبل الواقعة بشهرين، حيث ظهرت عليه أعراض اضطراب، من بينها أوهام تتعلق بوجود أشخاص يلاحقونه ويهددون حياته، وهي أمور قال إنها انعكست في أقواله ومقاطع الفيديو المتداولة.

شخصية مستقرة وسلوك مفاجئ



بحسب الدفاع، فإن المتهم ليس صاحب سوابق، بل يتمتع بسجل اجتماعي ومهني مستقر؛ فهو خريج كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وحاصل على دبلومة في الإحصاء، وشارك في العمل العام داخل المجالس المحلية بكرداسة لسنوات. واعتبر أن ما حدث يمثل سلوكًا غير معتاد قد يكون مرتبطًا باضطراب نفسي طارئ.

وفيما يخص المصابين في الواقعة، أكد الدفاع أنه لم يتم أي تصالح مع أسرهم حتى الآن، نظرًا لانشغالهم بمتابعة الحالة الصحية للمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج.

وبين تقرير طبي يؤكد سلامة الإدراك، ودفاع يتمسك بوجود اضطراب نفسي طارئ، تبقى قضية "علم إسرائيل بكرداسة" مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة الحسم من التقرير النهائي

