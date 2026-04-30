قدم الدكتور أحمد عزمي، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لما يقدمه من دعم ورعاية لعمال مصر، مشيدًا بالجهود المستمرة لتحسين أوضاعهم.

كما توجه رئيس الاتحاد، بالشكر للواء عماد كدواني، محافظ المنيا؛ لحرصه على تهنئة العمال بعيدهم للعام الثاني على التوالي، في لفتة وصفها بغير المسبوقة.

تهنئة شاملة لعمال المحافظة

ووجه "عزمي" التهنئة إلى جميع عمال محافظة المنيا بمختلف مهنهم، وكذلك إلى أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية في الهيئات والقطاعات العامة والخاصة، مؤكدًا تقديره لدورهم الحيوي في دعم مسيرة العمل والإنتاج.

استمرار دعم العمال وتلبية احتياجاتهم

وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد المحلي لنقابات عمال المنيا سيظل داعمًا للعمال، وساعيًا لتلبية احتياجاتهم وخدمتهم، بما يسهم في تعزيز التنمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظة.

تطوير التدريب والتثقيف المهني

وأشار "عزمي" إلى حرص الاتحاد على تفعيل برامج التدريب والتثقيف للعاملين بمختلف القطاعات، من خلال التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وتنظيم دورات تدريبية عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يتيح للمتدربين الحصول على شهادات معتمدة تسهم في تطوير مهاراتهم.

أنشطة اجتماعية ورعاية متكاملة

وأوضح أن الاتحاد نفذ عددًا من الأنشطة الاجتماعية، من بينها توزيع الدعم الموسمي مثل “شنطة رمضان” و”شنطة المدرسة” وحلوى المولد النبوي، إلى جانب توفير لحوم مدعمة مع قرب عيد الأضحى.

كما شملت الجهود تقديم رعاية صحية، وتنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية، إضافة إلى زيارات ميدانية للمصانع واللجان النقابية للاستماع إلى مشكلات العمال وتكريم المتميزين منهم.