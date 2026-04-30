حادث مأساوي بالشرقية.. غرق شخص داخل ترعة الحسينية

كتب : ياسمين عزت

09:44 م 30/04/2026

مصرع شخص غرقًا في ترعة الحسينية بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقًا داخل مياه ترعة الحسينية بطريق السعدي بمحافظة الشرقية، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة منذ قليل.

انتقال قوات الإنقاذ النهري

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود غريق داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

عمليات بحث لانتشال الجثمان

وتواصل قوات الإنقاذ النهري حاليًا أعمال التمشيط داخل مياه الترعة لانتشال الجثمان، وسط تواجد عدد من الأهالي بمحيط الواقعة لمتابعة الموقف.

إجراءات قانونية وتحريات

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة فور انتشاله، مع تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الغرق.

