أعلن أسطورة كرة اليد أحمد الأحمر لاعب الزمالك، رحيله رسميًا اليوم الخميس، عن صفوف القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري 25/2026.

الأحمر يعلن اعتزاله رسميا

وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " بإنتهاء الموسم تنتهي مسيرتي مع نادي الزمالك، حابب اشكر الجمهور الي دايما كان في ضهرنا وكل الناس الي لعبت معاهم وكل المدربين وكل واحد قبلته في مشواري".

رسالة نجم كرة اليد بعد اعتزاله

وتابع: "حابب اشكر كل الناس دي، يمكن كان في صعوبه آخر ٣ سنين لان كان في تغيير كبير في شكل الاستراتيجية إلى الفرقة كانت بتمشي بيها من اول ما طلعت الفريق الاول والي طول عمرنا ماشيين بيها لكن في الاول والاخر نادي الزمالك هيفضل كبير و ان شاءالله البطولات هترجع تاني".

