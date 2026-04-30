الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

1 1
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

1 3
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

إعلان

برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

09:32 م 30/04/2026 تعديل في 10:19 م
    أحمد الأحمر

أعلن أسطورة كرة اليد أحمد الأحمر لاعب الزمالك، رحيله رسميًا اليوم الخميس، عن صفوف القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري 25/2026.

الأحمر يعلن اعتزاله رسميا

وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " بإنتهاء الموسم تنتهي مسيرتي مع نادي الزمالك، حابب اشكر الجمهور الي دايما كان في ضهرنا وكل الناس الي لعبت معاهم وكل المدربين وكل واحد قبلته في مشواري".

رسالة نجم كرة اليد بعد اعتزاله

وتابع: "حابب اشكر كل الناس دي، يمكن كان في صعوبه آخر ٣ سنين لان كان في تغيير كبير في شكل الاستراتيجية إلى الفرقة كانت بتمشي بيها من اول ما طلعت الفريق الاول والي طول عمرنا ماشيين بيها لكن في الاول والاخر نادي الزمالك هيفضل كبير و ان شاءالله البطولات هترجع تاني".

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك

"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
تكريما لملك وملكة بريطانيا.. ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي
"الملك".. ظهور جديد لمحمد صلاح والجمهور يعلق (صور)
حمدي المرغني يتلقى عزاء والده أمام منزل العائلة بالسويس (فيديو وصور)
إعلان

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)