وقّعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتطوير منطقة ميت عقبة (5) بحي العجوزة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن البروتوكول يستهدف دعم الخدمات المقدمة للأهالي وتطوير البنية الأساسية، بما يعكس اهتمام الدولة بملف تطوير المناطق غير المخططة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال رصف باستخدام بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع، إلى جانب تركيب 400 كشاف إنارة، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج الارتقاء الحضري الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، ويهدف إلى تحسين البنية الأساسية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التنسيق مع محافظة الجيزة لتطوير المناطق غير المخططة، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية.

وأوضح أن الجهاز ضخ تمويلات بلغت نحو 372 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية بمحافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2026، ما أسهم في توفير نحو 1.8 مليون يومية عمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.